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ABD Corona Virüsü Görev Gücü’nden Uyarı

03.11.2020 21:30 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü'nden Dr. Deborah Birx, n Amerika'nın pandemide "ölümcül aşamaya" girmek üzere olduğu uyarısında bulundu

ABD Corona Virüsü Görev Gücü’nden Uyarı

Başkan Donald Trump'ın oluşturduğu Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü'nün kilit üyelerinden Doktor Deborah Birx, yaklaşık bir yıldır devam eden Corona pandemisiyle mücadele eden Amerika'nın pandemide "ölümcül aşamaya" girmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Medya kaynakları, Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx'ün Pazartesi akşamı Trump yönetimi yetkilileriyle yaptığı iç yazışmada yetkilileri, ‘tam kapanma’ ile ‘virüsü kontrol altına alma’ arasında "agresif bir denge" oluşturmaya çağırdığını bildirdi. Birx, Amerikan kamuoyuna ise maske takma ve sosyal mesafe kurallarını uygulama uyarısında bulundu ve yoğun bir Corona testi programı başlatılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Birx'ün bu görüşleri, Başkan Trump'ın seçim mitingleri sırasında yaptığı konuşmalarda Amerika'nın pandemiyle mücadelenin "sonuna gelmek" üzere olduğu şeklindeki ifadeleriyle çelişiyor. 9 milyon 200 binden fazla doğrulanmış Corona enfeksiyonu vakasının bulunduğu Amerika'da şimdiye kadar 230 binden fazla kişi, yaşamını yitirdi. Johns Hopkins Üniversitesi bünyesindeki Corona Virüsü Kaynak Merkezi verilerine göre Amerika'da seçim gününden bir gün önce 84.089 yeni vaka tespit edilirken 557 kişi, enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

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