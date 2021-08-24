"ABD Corona’yı 2022 İlkbaharında Kontrol Altına Alabilir"

ABD’nin en kıdemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, aşılanan kişilerin sayısı artmayı sürdürürse, gelecek yılın başlarında ülkede Covid-19'u kontrol altına alabileceklerini söyledi.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer/BioNTech aşısına tam onay vererek ruhsatlandırmasının, daha fazla insanı aşı olmaya teşvik edeceğini, bu gelişmenin, gelecek haftalarda Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının da tam onay almasının önünü açtığını kaydetti. Fauci, 12 yaşından küçük çocuklar için Corona virüsü aşısının onayının bu sonbaharda verilmesinin mümkün olabileceğini de belirtti.

NBC televizyonundaki Today programında konuşan Fauci, "Henüz aşı olmayan, aşı olma konusunda isteksizlik sergileyen ya da aşı olma fırsatı elde edemeyen 80 ila 90 milyon insanın aşılanmasını sağlayabilirsek tünelin ucundaki ışığı görebiliriz" şeklinde konuştu.

MSNBC kanalındaki bir programa da katılan Fauci, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının da gelecek birkaç hafta içinde FDA'den tam onay almasını söyledi.

Fauci, Pfizer ya da Moderna aşılarının bu yıl Kasım ayında Şükran Günü, Aralık ayında da Noel tatillerinden önce küçük çocuklar için FDA onayı alması olasılığının bulunduğunu açıkladı; tarih olarak da "sonbahar ortasından sonrasına ve kış başlangıcına" işaret etti.

Ancak, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NHI) Başkanı Dr. Francis Collins, Ulusal Kamu Radyosu'nda (NPR) katıldığı bir söyleşide, Pfizer/BioNTech aşısının 2021 sonuna kadar 12 yaş altındaki çocuklar için onay almasını beklemediğini dile getirdi.

Delta varyantına bağlı olarak yeni vaka sayılarının hızla arttığı ABD'de günlük ortalama 147 bin 420 vaka kayda geçiyor. Özellikle Teksas, Florida ve aşılama oranlarının düşük olduğu diğer Güney eyaletlerinde hastaneye kaldırılan hasta sayısı ve can kaybı da artışta.

ABD'li sağlık yetkilileri, son haftalarda aşı olanların sayısında yükselme kaydedildiğini söylüyor ve FDA'in Pfizer aşısına verdiği tam onayın daha fazla insanı ilk doz aşılarını olmaya teşvik etmesini umuyor.

Moderna da tam onay için FDA'e başvuru yapmıştı. Ancak Moderna ve Johnson&Johnson aşıları, hala FDA'in acil kullanım onayı kapsamında yapılıyor.

ABD Ordusu, aralarında eczane zinciri CVS ve danışmanlık firması Deloitte’ın da bulunduğu bazı şirketler, üniversiteler ve en az bir üniversitenin Amerikan futbolu takımı, FDA'in tam onay açıklamasından sonra Corona aşısı zorunluluğu getirdi.

Amerikan Tıp Derneği, salgını kontrol altına almak için aşı zorunluluğu uygulamasının yaygınlaşması gerektiğini kaydetti; "Aksi takdirde bu virüsten daha uzun aylar, hatta yıllar boyunca kurtulamayacağız" açıklamasında bulundu.

