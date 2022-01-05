ABD Covid-19 İlacı Siparişini İki Katına Çıkardı

Başkan Joe Biden, Beyaz Saray Corona Virüsü ile Mücadele Görev Gücü’nün bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantının başında konuşan Biden Pfizer’a verilen 10 milyon Covid-19 ilacı siparişinin iki katına çıkartıldığını açıkladı.

Yüksek riskli kişilerin tedavisinde Pfizer’ın ilacının hastaneye yatış ve ölüm oranını azalttığına dikkat çeken Biden, Noel arifesinde firmanın Covid-19 ilacının ilk kısım teslimatının geldiğini, daha fazlasının da bu hafta teslim edileceğini belirtti.

Bugün Pfizer’a verilen ilaç siparişini arttırma talimatı verdiğini belirten Biden, sipariş verilen ilaç sayısının 10 milyondan 20 milyona çıkartıldığını kaydetti. Biden bu ilacın pandemide bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

‘‘Omicron’un etkisi aşı durumunuza bağlı’’

Günlük vaka sayısının 1 milyona çıktığı ABD’de bu artışa dikkat çeken Başkan Biden, Omicron’un çok bulaşıcı olduğunu ve daha önce görülen bütün varyantlardan farklı olduğunu söyledi, ‘‘Ancak kendinizi koruyabilirsiniz’’ dedi.

Biden, ‘‘Aşı yaptırın, takviye dozunuzu olun, toplum içinde maske takın’’ mesajını yineledi.

Vakalardaki artışın etkisinin kişilerin aşı durumuna bağlı olacağını söyleyen Biden, tam aşılılar ve özellikle takviye doz olanların Covid-19’a yakalanma olasılıklarının hala olduğunu, ancak ağır hastalık geçirme oranlarının çok düştüğünü belirtti.

Aşısızlara uyarı

Ülke genelinde aralarında Beyaz Saray’ın da olduğu kurumlarda ve işyerlerinde vaka sayısının arttığını belirten Biden, ‘‘Ancak aşılıysanız ve takviye dozunuzu olduysanız çok iyi korunuyorsunuz demektir’’ diye konuştu.

‘‘Kaygılanın ancak panik olmayın’’ diyen Biden, aşısızların ise daha hassas durumda olduklarını söyledi; ağır hasta olma ve ölüm olasılıklarının daha yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Aşısızların hastane yataklarını, acil servisleri ve yoğun bakımları doldurduğuna dikkat çeken Biden, hiç aşı olmamış Amerikalılar’ın sayısının son dönemde 90 milyondan 35 milyona indiğini belirtti, ancak bu sayının da hala yüksek olduğuna dikkat çekti.

Biden, ‘‘Takviye dozlar dahil ihtiyacımız olan tüm aşı dozlarına sahibiz. Artık aşı olmamanın bahanesi yok. Bu aşı olmayanların pandemisi olmaya devam edecek’’ diye konuştu.

‘‘Çocukları korumanın en iyi yolu aşı’’

Biden ebeveynlere de seslenerek ‘‘Çocuklarını hala aşılatmayanlar; lütfen onları aşılatın, bu onları korumanın en iyi yolu. Aşısız çocukları olanlar; çocuklarınızın etrafında aşılı kişiler olmasını ve toplum içinde maske takmalarını sağlayın’’ dedi.

Henüz Omicron’un çocuklar için diğer vakalardan daha tehlikeli olduğuna dair veri bulunmadığını söyleyen Biden, öğrencilerin sınıflarda hala güvende olabileceğini düşündüklerini, bu nedenle okulların açık kalması gerektiğini belirtti.

Okullara tüm ihtiyaçlarının Mart ayında imzalanan Amerikan Kurtarma Paketi ile verildiğini belirten Biden, bu planla eyaletlere öğrencileri güvende ve okulları açık tutmaları için 130 milyar dolar sağladıklarını, okullarda test yapılması için 10 milyar dolar ayrıldığını kaydetti.

Tüm dünyada vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Biden ekibinin tatil haftasında da durmadan çalışarak son iki haftada kapasitesini aşan hastaneler için yüzlerce askeri doktor ve hemşire gönderdiklerini, Acil Durum Yönetim Dairesi’nin (FEMA) eyaletlerde hastanelerin kapasitesini arttırmak için çalıştığını aktardı.

‘‘Takviye doz olmak her zamankinden daha kolay ve önemli’’

Takviye dozların Covid-19 riskini kesinlikle azalttığını ve yüksek koruma sağladığını belirten Biden, ‘‘90 binden fazla aşı merkezinde Amerikalılar’a 70 milyondan fazla takviye doz yaptık. Bunlar bedava, güvenli ve erişilebilir. Takviye dozlarınızı olmanız her zamankinden daha kolay ve daha önemli’’ dedi.

Biden Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklaratakviye doz yapılmasına onay verdiğini de hatırlattı ve bu yaş grubundaki çocukların Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onayıyla bu haftadan itibaren takviye dozlarını olabileceklerini söyledi.

Testler konusunda da ilerleme sağlandığını belirten Biden, son 2 haftada ülke genelinde federal test alanları oluşturduklarını ve bunların bedava test imkanı sağladığını söyledi. Biden yakında test sıralarının azalacağı ve daha fazla randevu açılacağını belirtti.

‘‘Sigorta ev testlerini karşılayacak’’

Eczanelerin evde test olanaklarını arttıracağını da müjdeleyen Biden, sigorta şirketlerinin gelecek haftadan itibaren evde yapılan testlerin maliyetini karşılamaya başlayacağını kaydetti. Ayrıca Biden federal hükümetin oluşturacağı bir internet sitesiyle evlere bedava test göndereceğini de yineledi.

