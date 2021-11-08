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ABD, Covid-19 seyahat yasağını kaldırdı!

08.11.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağının bugün itibariyle kaldırıldığını duyuran Amerika Birleşik Devletleri, tam aşılı ziyaretçileri ülkelerinde ağırlayacaklarını söyledi. Ülkeye kara yoluyla Meksika ve Kanada'dan gelenlerin ise aşı pasaportunu ibraz etmeleri gerektiği bilgisi paylaşıldı. Hastalık geçirenlerle ilgili maddenin de yer aldığı duyuruya göre, koronavirüs pozitif çıkan kişilerin en az 3 ay sonra girişine izin verilmesi de alınan kararlar arasında yer alıyor.

ABD, Covid-19 seyahat yasağını kaldırdı!

ABD, yaklaşık 2 yıldır yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını bugün itibarıyla kaldırdı. Alınan yeni kararlar kapsamında Brezilya, Çin, Hindistan, İrlanda, Güney Afrika, İran, İngiltere ve AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden gelen ziyaretçiler tam aşılı olmak şartıyla ülkeye girebilecek. Buna göre, ziyaretçiler ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanımı onaylanmış aşılardan yaptırmak zorunda olacak. Bu kapsamda, yolcular tek doz Johnson & Johnson aşısı veya Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm ve Sinovac aşılarından iki doz yaptırmış olmak şartıyla ülkeye alınacak.

3 AY SONRA ALINACAKLAR

Yolcuların ayrıca aşı olduklarını kanıtlayan bir aşı pasaportu ve en geç 3 gün önce alınmış negatif Covid-19 testi ya da en geç 3 ay önce hastalığı geçirmiş olmalarını ibraz etmesi gerekiyor. Çocuklar ise söz konusu aşı zorunluluğundan muaf tutulurken, 2-17 yaş aralığındaki yolcuların 3-5 gün arasında Covid-19 testi yaptırması zorunlu tutuluyor.

Öte yandan, kara yoluyla Meksika ve Kanada'dan gelenlerin aşı pasaportu ibraz etmesi gerekirken, test yaptırma şartı bulunmuyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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