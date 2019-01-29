HABER

ABD, cuma gününden itibaren sığınmacıları Meksika’ya geri göndermeye başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 16:08 | Son Güncelleme

ABD hükümeti, ülkeye iltica başvurusunda bulunan ilk göçmen grubunu cuma günü Meksika sınır kenti Tijuana’ya iade edecek.Göçmen Koruması Protokolü (MPP) olarak adlandırılan ve ilk olarak 20 Aralık’ta ilan edilen politika değişikliği ile ABD sınırını geçen Meksikalı olmayan göçmenler, iltica taleplerinin ABD mahkemelerinde işleme konması sırasında Meksika’da beklemek üzere geri gönderilecek.Uygulamayla, şiddet tehdidi nedeniyle kendi ülkelerine dönmekten korktuklarını söyleyen ve çoğunlukla Orta Amerika’dan gelen göçmen aile sayısının azaltılması amaçlanıyor.

ABD hükümeti, ülkeye iltica başvurusunda bulunan ilk göçmen grubunu cuma günü Meksika sınır kenti Tijuana’ya iade edecek.
Göçmen Koruması Protokolü (MPP) olarak adlandırılan ve ilk olarak 20 Aralık’ta ilan edilen politika değişikliği ile ABD sınırını geçen Meksikalı olmayan göçmenler, iltica taleplerinin ABD mahkemelerinde işleme konması sırasında Meksika’da beklemek üzere geri gönderilecek.
Uygulamayla, şiddet tehdidi nedeniyle kendi ülkelerine dönmekten korktuklarını söyleyen ve çoğunlukla Orta Amerika’dan gelen göçmen aile sayısının azaltılması amaçlanıyor. Trump yönetimi, ABD’ye iltica talebinde bulunan kişilerin iddialarının çoğunun geçerli olmadığını söylüyor.
Program, giriş limanlarında sığınma talebinde bulunan veya yasa dışı yollardan geçerken yakalanan ve evlerine dönmekten korktuklarını söyleyen göçmenlere uygulanacak.
İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada kendi başlarına seyahat eden çocuklar ve bazı göçmenlerin durumlarında göre bu uygulamadan istisna tutulabileceği kaydedildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
İYİ Parti'den teşkilatlara 'işbirliği' genelgesiİYİ Parti'den teşkilatlara 'işbirliği' genelgesi
Akşener: Babadan oğula suç geçmezAkşener: Babadan oğula suç geçmez

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.