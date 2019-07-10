HABER

ABD, Danimarka'dan Suriye'de YPG'lileri eğitmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 00:06 | Son Güncelleme

ABD'nin Danimarka'dan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği belirtildi - Danimarka'nın, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapması gerektiği kaydedildi

KOPENHAG (AA) - ABD'nin, Danimarka'dan Suriye'ye asker göndermesini ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği ifade edildi.

Danimarka'nın saygın gazetelerinden Politiken'deki haberde, ABD'nin Danimarka'dan Suriye'ye asker göndermesini ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği belirtildi.

Haberde, ABD'nin bu isteği Danimarka Parlamentosu'nun Dış Politika Komisyonu'nda da gündeme geldiği, Danimarka'da geçen ay göreve gelen yeni hükümeti, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi.

Haberde, Danimarka Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının da konuyla ilgili yorumda bulunmaktan kaçındığı ifade edilirken, Danimarka'nın ABD'nin talebine nasıl yanıt vereceği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Tek partili azınlık hükümetini kuran, Sosyal Demokrat Parti'yi dışarıdan destekleyen Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller), PYD/YPG'ye karşı ılımlı bir politika izliyor.

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Dünya Kick Boks Şampiyonu Samet Keser’in okuma azmiDünya Kick Boks Şampiyonu Samet Keser’in okuma azmi
İsviçre'den gelen karı koca denizde boğulduİsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Danimarka PKK Politiken PYD Suriye YPG

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz 2" sergisi açıldı

AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz 2" sergisi açıldı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

İkisi de 18 yaşında birinin 23 diğerinin 51 suç kaydı var

Suçları saymakla bitmiyor! 'Çek çek memleket yakışıklı görsün'

Son dakika! Pendik'te dehşet saçan magandaların iddianamesi hazırlandı

Dehşet saçan magandalara jet iddianame!

Son dakika: PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

PKK'dan hain saldırı: 2 çoban infaz edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.