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ABD, Danimarka'nın savunma bütçesindeki artışı yetersiz buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 04:28 | Son Güncelleme

Kopenhag Büyükelçisi Carla Herd Sands, kararın doğru yönde ancak hedeften çok uzak olduğunu belirtti

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın 2023 yılı savunma bütçesini gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,5'ine çıkaracağını açıklaması, ABD tarafından yeterli bulunmadı.

ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Carla Herd Sands, basına yaptığı açıklamada, Danimarka'nın 2014 yılında savunma harcamalarını GSYİH'sinin yüzde 2'sine çıkarmayı taahhüt ettiğini hatırlattı.

Eski aktris olan Sands, Danimarka'nın 2023 yılı savunma bütçesini artırma yönünde aldığı kararın doğru yönde ancak hedeften çok uzak olduğunu belirtti.

Sands, ülkedeki siyasetçilerin bir araya gelerek, taahhüt edilen savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 2'sine nasıl çıkarılacağını tartışmaları gerektiğini savundu.

Siyasetçilere seslenen Sands, NATO üyesi Danimarka'nın savunma harcamalarını artırmasını istedi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023 yılı savunma bütçesinin 1,5 milyar kron (1,2 milyar lira) arttırıldığı, artışla savunma bütçesinin GSYİH'nin yüzde 1,5'ine denk geleceği bildirilmişti.

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