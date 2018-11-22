ABD'de 10 yaşındaki çocuk kelepçe ile mahkemeye çıkarıldı

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki bir kreşte 6 aylık bir bebeği kafasını taş ile ezerek öldürdüğü iddia edilen 10 yaşındaki kız çocuğu kelepçelenerek hâkim karşısına çıkarıldı.

Ailesi tarafından terk edildiği için kreşte ikamet eden çocuğun işlediği iddia edilen cinayetin davasında ise mahkeme nihai sonucu varamadı. Davaya bakan yargıç James Isaacson ise davanın 11 Aralık'ta tekrar görüleceğini, 10 yaşındaki kız için50 bin dolar kefalet belirlediğini açıkladı.

3 ÇOCUK, KIZIN BEBEĞİN KAFASINI EZDİĞİNİ DOĞRULADI

Olay kapsamında başlatılan soruşturmada zanlı kız bebeği yanlışlıkla düşürdüğünü ve bu esnada bebeğin başını banka çarptığını iddia etti. Polis ise olay esnasında orada bulunan diğer 3 çocuğun, kızın bebeği düşürdükten sonra kafasını taşla ezdiğini doğruladıklarını belirtti. Dava’nın savcısı tarafından hazırlanan iddianamede ise , “Bebeğin düştüğü ve kafasının çarptığı görülüyor. Daha sonra katil zanlısı ne yapması gerektiğini bilmediği için panikledi. Sorun yaşamak istemediği için bu yolu tercih etti” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kızlarını terk eden ailenin de mahkemede kızın yanında bulunması dikkat çekti.

