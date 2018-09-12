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ABD'de 11 Eylül saldırılarının 17. yılı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 08:08 | Son Güncelleme

ABD'de, ana karada düzenlenen en büyük terör olayı olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırılarının 17. yılı nedeniyle New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde törenler düzenlendi.

Terör örgütü El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) düzenlediği terör saldırılarında hayatını kaybedenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törenlerle anıldı.

ABD'de 11 Eylül saldırıları anıldı

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New York'taki tören, saldırılarda ilk uçağın İkiz Kulelere çarptığı saat 08.46'da (TSİ 15.46), yıkılan İkiz Kulelerin yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.
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New York Polis Teşkilatı (NYPD), törenlerin yapıldığı saatlerde "9-11 Anma" alanının etrafındaki birçok sokağı trafiğe kapatarak yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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Buradaki törene, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Vali Andrew Cuomo, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile diğer yetkililer ve terör kurbanlarının yakınları katıldı.
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Törende, saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri yakınları tarafından okundu.
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Kurbanların adlarının yazıldığı anıt alanına gelen yakınları, isimlerin olduğu yere çiçek bıraktı.
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Pensilvanya'nın Shanksville kasabasında düzenlenen anma törenine ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke katıldı.
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Trump burada yaptığı konuşmada, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 3 bin kişiyi saygıyla andığını belirtti.
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Teröristlerin kaçırdığı ve F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülen United Airlines uçağında hayatını kaybedenler için yapılan anıtın ABD savunması için de önemli bir yeri olduğun ifade eden Trump, "Kalbimizin bir parçasını da bu topraklara gömdük. İkiz Kuleler, Pentagon ve Pensilvanya kırsalında çalınan hayatların anne, baba, kardeş ve evlatlarının acısı paylaşıyoruz." dedi.
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Trump, "11 Eylül kurbanlarının yüzünü, sesini, hikayelerini, cesaretini ve aşkını unutmayacağız. Kendini asla kötülüğün eline bırakmayan özgür insanları hep hatırlayacağız. Çünkü kaderimiz kendi ellerimizde." diye konuştu.
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Saldırıların bir diğer hedefi olan Pentagon'da düzenlenen törene ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve bazı kabine üyelerinin yanı sıra çok sayıda Amerikalı komutan katıldı.
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Sabah erken saatlerde göndere bayrak çekilmesiyle başlayan törende, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler için önce saygı duruşunda bulunuldu. Çok sayıda 11 Eylül kurbanının ailesinin de katıldığı törende kurbanlardan bazılarının hikayeleri aktarıldı.
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Pence, törende yaptığı konuşmada, saldırıda yaşamını yitirenleri bir kez daha andıklarını vurgulayarak “17 yıl önce burada olanları yürekten anıyoruz.” dedi. Bakan Mattis de hayatlarını ülkeleri için feda eden Amerikalıları hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.
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11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU?

11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU?
ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kulelere çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.
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İkiz Kulelerde 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.
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Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Ortadoğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.
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ABD 11 Eylül saldırıları

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