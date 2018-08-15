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ABD'de 11 yaşındaki çocuk seçim sistemini hackledi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 14:08 | Son Güncelleme

ABD'de 11 yaşındaki bir çocuk Florida eyaletinin seçimlerde sonuçları toplamak için kullandığı web sitesini 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde hack'lemeyi başardı.

ABD'de 11 yaşındaki çocuk seçim sistemini hackledi

Sputnik'in haberine göre dünyanın en büyük hack organizasyonu olan DEFCON 26’nın yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, geçen Cuma günü düzenlenen organizasyon kapsamında 11 yaşında bir çocuk Florida eyaletinin seçimlerde sonuçları toplamak için kullandığı web sitesini 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde hack’lemeyi başardı.

Binlerce yetişkin her yıl DEFCON 26 organizasyonuna katılım sağlamakta ancak bu yıl bir grup çocuk da etkinliklerde yer aldılar ve ABD’nin seçim sistemi ile ilişkili 13 imitasyon web sitesine saldırı tatbikatı gerçekleştirdiler.

Emmett Brewer isimli bir çocuk da Florida eyaletinin seçimler için kullanmış olduğu web sitesine müdahale etmeyi başardı. Emmett yaşları 8 ila 16 arasında değişen 50 çocuk katılımcıdan biriydi. Söz konusu etkinlik kapsamında çocuklara parti isimleri, aday isimleri ve oy oranlarını değiştirmek gibi hedefler koyulmuştu.

“r00tz Asylum” isimli kâr amacı gütmeyen ve gençlere nasıl ‘hacker olunacağını’ öğreten kuruluşun kurucularından ve DEFCON 26 organizasyonunun destekçilerinden olan Nico Sell, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun ise aynı web sitesinde ‘oy oranlarını 15 dakika gibi bir sürede değiştirebildiğini’ ifade etti.

Bay Sell, 30 kadar çocuğun bir dizi web sitesinde yarım saatten kısa sürede değişikliklerde bulunabildiklerini açıkladı. Sell üzerine saldırıların gerçekleştirildiği replika web sitelerinin asıllarına son derece benzer olduğunu ve her önüne gelenin ele geçiremeyeceği yapıda olduklarını ifade etti ve ekledi “aynı siteleri yetişkin katılımcılarımız 5 dakikadan kısa sürede ele geçirebilmekteler.”

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Anahtar Kelimeler:
ABD hacker seçim sistemi Florida defcon asylum

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