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ABD’de 110 yıl sonra bir ilk! Siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı. Teğmen Madeline Swegle, ABD Hava Kuvvetleri’nde ilk siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu.

ABD’de 110 yıl sonra bir ilk! Siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu

ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı. ABD Deniz Hava Eğitim Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teğmen Madeline Swegle Taktik Havacı havacı müfredatını tamamladı. Bravo” ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle ABD Hava Kuvvetleri, 110 yıllık tarihinde ilk defa siyahi kadın bir pilotu bünyesine aldı.

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Swegle, gördüğü eğitim kapsamında F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Joint Strike Fighter, EA-18G Growler tipi savaş uçaklarını kullanabilecek. (DHA)

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