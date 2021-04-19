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  4. ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme

ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme

19.04.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de federal güvenlik düzenleyicilerinin, 17 Nisan’da Texas eyaletinde meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için özel heyet görevlendireceği belirtildi.

ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Houston’ın kuzeyindeki Spring yerleşkesinde meydana gelen kaza sırasında elektrikli Tesla’nın şoför koltuğunda kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

ÖZEL EKİP İNCELEYECEK

Olayın "özel çarpışma soruşturması" ekibi tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, söz konusu Tesla'nın "Otopilot sürücü destek sistemi" ile mi yoksa şirketin "Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği" sistemi ile mi kullanıldığının belirleneceği bildirildi.

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2 KİŞİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

2019 Tesla S model elektrikli araç, hareket halindeyken yoldan çıkarak bir ağaca çarpmış ve alev alarak yanmıştı. Kazada, biri öndeki yolcu koltuğunda diğeri de arkada bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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