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ABD’de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 10:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için 3 gün bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

ABD’de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalılar için önümüzdeki 3 gün boyunca tüm federal binalar ve ulusal anıtlardaki bayraklar yarıya inecek.

Pazartesi günü de milletimiz için fedakarlıklar yapan ordumuzdaki kadın ve erkekler onuruna bayraklar yarıda olacak” ifadelerini kullandı.

New Jersey Valisi Phil Murphy ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için geçtiğimiz ay bayrakların süresiz olarak yarıya indirilmesini emreden bir genelde imzaladığını açıklamıştı.

Covid-19 nedeniyle ABD’de hali hazırda 1 milyon 600’den fazla vaka bulunurken 96 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

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