HABER
  4. ABD'de 3 TIR, 1 otobüs ve otomobil birbirine girdi!

ABD'de 3 TIR, 1 otobüs ve otomobil birbirine girdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde zincirleme trafik kazası yaşadı. Meydana gelen kazada 3 TIR, 1 yolcu otobüsü ve otomobil birbirine çarparak durabildi. Yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi yaralandı.

Kaza, Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kenti yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. Polisten yapılan açıklamaya göre, virajı alamayan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsün arkasında seyir halindeki 3 TIR da otobüse ve birbirlerine çarptı. Ardından bir otomobilin de karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin TIR sürücüsü olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken bazıları ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Ortak İran Açıklamasıİngiltere, Fransa ve Almanya'dan Ortak İran Açıklaması
Krizi tırmandıracak iddia! 60 kişi gözaltındaKrizi tırmandıracak iddia! 60 kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kaza OTOBÜS otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hepimizin kullandığı o kelime Almanca sözlüğüne girdi!

Hepimizin kullandığı o kelime Almanca sözlüğüne girdi!

Krizi tırmandıracak iddia! 60 kişi gözaltında

Krizi tırmandıracak iddia! 60 kişi gözaltında

Kriz tırmanırken üç ülkeden İran’a ortak uyarı geldi

Kriz tırmanırken üç ülkeden İran’a ortak uyarı geldi

Orkinosa rekor fiyat! Tam 11 milyon TL'ye satıldı

Bu orkinos tam 11 milyon TL'ye satıldı

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.