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  4. Şimdi de 4. dalga tedirginliği: Nedeni mutasyonlar!

Şimdi de 4. dalga tedirginliği: Nedeni mutasyonlar!

02.03.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Şimdi de 4. dalga tedirginliği: Nedeni mutasyonlar!

Koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan ABD'de yeni mutasyonlar korkutuyor. CDC'den yapılan açıklamaya göre bu mutasyonlar nedeniyle ülkede dördüncü bir dalga yaşanabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yöneticisi Doktor Rochelle Walensky, Covid-19'a dair önemli bir açıklamada bulundu.

Dr. Walensky, ABD için dördüncü dalga riskinin bulunduğunu savundu. Ülkede günlük yeni vaka seviyesinin 70 bin civarında seyrettiğini belirten Walensky bu sayıların yüksek olduğunu ifade etti.

Ayrıca ülkede günlük ölüm sayıları halen 2 binin üzerinde. Dr. Walensky, "Lütfen beni dikkatle dinleyin. Mutasyon varyantları yayılıyor. Şimdiye kadar elde ettiğimiz bütün kazanımları kaybetmenin eşiğindeyiz. Bu mutasyonlar hem insanlarımız hem de gelişimimiz için gerçek tehlike oluşturuyor" dedi.

Covid-19'un birden fazla mutasyonu bulunuyor. Şimdiye kadar en tehlikeli mutasyonlar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edildi.

CDC'nin tahminlerine göre bulaş oranı yüksek olan B117 varyasyonu (diğer adıyla İngilitere mutasyonu) ABD'de mart ayında ana salgın haline gelebilir. İngiltere mutasyonunun en büyük ayırıcı özelliği Covid-19'un daha bulaşıcı hale gelmesi.

Hızlı yayılan yeni tür nedeniyle ülkede dördüncü koronavirüs dalgası yaşanacağından endişe ediliyor.

ABD'de Covid-19 vaka sayıları 29 milyonu aştı, can kaybı ise 527 binin üzerine çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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