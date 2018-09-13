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ABD'de 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan intihar etti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 07:38 | Son Güncelleme

Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırgan, eşi dahil 5 kişiyi öldürdü. Olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırgan kendini vurarak intihar etti

ABD'de 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan intihar etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırganın, kendi eşi dahil 5 kişiyi öldürdüğü, daha sonra intihar ettiği bildirildi.

Yerel polis yetkilileri, eyaletin güneyinde yer alan Bakersfield kentinde yaşanan saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın meydana geldiği Kern bölgesi şerifi Donny Youngblood, kimliği açıklanmayan silahlı saldırganın önce karısını vurduğunu, daha sonra yakınlardaki 4 kişiyi de art arda vurarak öldürdüğünü belirtti.

Youngblood, el koyduğu bir araçla olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırganın aynı silahla intihar ettiğini aktardı.

Bölgede inceleme yapan polisin saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaliforniya silahlı saldırı

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