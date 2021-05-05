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ABD’de 50 yıl sonra bir ilk: Doğum oranları yüzde 4 düştü

05.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de doğum oranlarında son 50 yılın en büyük düşüşü kayıtlara geçti. Açıklanan verilere göre, son bir yılda doğum oranları yüzde 4 azaldı.

ABD’de 50 yıl sonra bir ilk: Doğum oranları yüzde 4 düştü

Koronavirüs salgınında dünya genelinde en çok kayıp veren ülke olan ABD’de önemli bir veri açıklandı. Yetkililerin paylaştığı verilere göre ABD’de doğum oranlarında son 50 yılın en büyük düşüşü yaşandı.

Rapora göre ABD’de doğum oranları yüzde 4 düştü. Söz konusu düşüş tüm ırk ve etnik kökendeki, tüm yaş gruplarındaki anneleri kapsayan şekilde hesaplandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) adına açıklama yapan raporu hazırlayan Brady Hamilton, “İleri yaştaki anneler arasında da doğumların düşmesi giderek yaygınlaşıyor” dedi.

Guardian’ın haberine göre uzmanlar söz konusu düşüşün en büyük sebebinin pandemi olduğunu düşünüyor. Covid-19’un yarattığı ekonomik etkinin bebek sahibi olmak için doğru zaman olmadığı endişesine yol açıyor.

REKOR 2007’DE KIRILMIŞTI

CDC’nin raporunda öne çıkan detaylar şöyle:

– Geçtiğimiz yıl ABD’de 3.6 milyon bebek dünyaya geldi. 2019’da bu rakam 3.75 milyondu. ABD rekoru 2007’de 4.3 milyonla kırılmıştı.

– ABD’de doğum oranı 1000’de 56’ya düştü. En düşük seviyeye gerileyen bu rakam, 1960’lı yıllara göre yarı yarıya gelmiş durumda.

– 15-19 yaş aralığında doğum oranı yüzde 8 düştü. Bu oran 1991’den bu yana her yıl düşüyor.

– Sezaryen doğum oranı yüzde 32’ye yükseldi.

– Prematüre doğan bebeklerin oranı yüzde 10 azaldı.

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