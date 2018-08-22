ABD'de 6.3 büyüklüğünde deprem!

ABD'nin batı kıyısı açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntının gerçekleştiği derinlik 12 kilometre.

Reuters haber ajansı, depremin merkez üssünün Bandon kenti kıyısına 302 kilometre uzaklıkta olduğunu bildiriyor.

Depremin gerçekleştiği yer, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi.

Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.

