ABD’de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara alıcı buldu

ABD’nin New York şehrindeki Christie’s müzayede evinde "Stan" adındaki 67 milyon yıllık T-rex iskeleti 31.85 milyon dolara satıldı.

Dinozor iskeletinin şu ana kadar satılan en pahalı dinozor fosili olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 11 metre 27 santimetre uzunluğundaki dinozor iskeletini alan kişinin ismi açıklanmazken, alıcının telefonla teklif veren bir şirket olduğu duyuruldu.

ŞİMDİYE KADAR BULUNMUŞ EN EKSİKSİZ FOSİLLERDEN

Güney Dakota’daki Black Hills Jeolojik Araştırma Enstitüsü’nde yıllardır sergilenen dinozor iskeletinin 188 kemiği, bozulmamış kafası ve 11 santimden uzun dişleri ile şimdiye kadar bulunmuş eksiksiz en büyük T-rex fosillerinden biri olduğu ifade edildi. (İHA)

