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ABD’de 7 farklı koronavirüs mutasyonu daha tespit edildi

15.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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ABD’de 7 farklı koronavirüs mutasyonu daha tespit edildi

Dünyada ortak gerçekleştirilen araştırmada bilim insanları, Covid-19’un yedi yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı. Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nde virolog olan Jeremy Kamil, The New York Times'a "Bu mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor" dedi.

Bütün dünyayı saran koronavirüs sonrasında ortaya çıkan İngiltere, ABD, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.

New York Times’ın haberine göre ABD’de yapılan çalışmada ise bu mutasyonlara ek olarak yeni mutasyonlar tespit etti. Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, mevcut bir mutasyonun 7 farklı mutasyonunun tespit edildiği açıklandı.

Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nde virolog ve çalışmanın yazarı Jeremy Kamil, "Bu mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor" dedi.

‘DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMEMİŞLERDİ’

Jeremy Kamil, Louisiana’da hastanelerde yapılan Covid-19 testlerinden alınan örneklerle yapılan araştırmada, daha önce tespit edilmeyen mutasyonlara rastlandığını belirtirken, “Mutasyon, koronavirüsün yüzeyindeki proteinleri değiştirdi. Başak proteinler olarak bilinen, amino asitler adı verilen bin 200'den fazla moleküler yapı bloğunun katlanmış zincirleridir. Tespit edilen mutasyonlarda Covid-19’un 677’nci aminoasitinde farklı bir dizilim tespit ettik” ifadelerini kullandı.

Tespit ettiği bilgileri dünyadaki doktorlarla paylaşan Kamil, dünyanın diğer yerlerindeki doktorların da 677’nci aminoasitte değişiklik bildirdiğini belirtirken, bu soya ait de 6 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı.

Almanya, Bern Üniversitesi'nden epidemiyolog ve çalışmanın yazarı Emma Hodcroft, "Şu anda bu mutasyonun nereden çıktığına dair herhangi bir başlangıç konumu veremiyoruz” dedi.


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