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  4. ABD'de 8 kişinin ölüme neden olan saldırgan 19 yaşında eski FedEx çalışanı çıktı

ABD'de 8 kişinin ölüme neden olan saldırgan 19 yaşında eski FedEx çalışanı çıktı

17.04.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde silahlı saldırı düzenleyerek 8 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği tespit edildi. FBI'ın yaptığı açıklayamaya göre söz konusu kişi 19 yaşındaki Brandon Scott Hole.

ABD'de 8 kişinin ölüme neden olan saldırgan 19 yaşında eski FedEx çalışanı çıktı

Indianapolis Emniyet Yardımcısı Craig McCartt, basın toplantısında, saldırganın eski FedEx çalışanı 19 yaşındaki Brandon Scott Hole olduğunu duyurdu.

McCartt, Hole’ün 2020’de FedEx’te çalıştığını ancak işten niye ayrıldığı, saldırının gerçekleştiği tesisteki FedEx çalışanları ile bir bağının olup olmadığı ve saldırıyı niye gerçekleştirdiği konusunda henüz bir sonuca varamadıklarını kaydetti.

Aynı basın toplantısında konuşan Indianapolis FBI ofisi sorumlusu Paul Keenan da geçen yıl annesinin "polis tarafından öldürülme yoluyla intihar" girişiminde bulunabileceği ihbarı üzerine Hole’ün FBI tarafından sorgulandığını belirtti.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Keenan, Hole’ün evinde yapılan aramada bir silah bulunduğunu ancak akıl sağlığı değerlendirmesi sırasında kendisinde ırkçı motivasyonlu, şiddet yanlısı aşırılıkçı bir ideoloji tespit edilemediği bilgisini paylaştı.

Indianapolis Metropolitan Polis Şefi Randal Taylor ise FedEx tesisindeki çalışanların önemli bir kısmının Sih toplumu üyesi olduğuna dikkat çekerek, saldırıda bu dini azınlık topluma karşı herhangi bir ırkçı önyargı olup olmadığının da araştırıldığını bildirdi.

Saldırıyla ilgili incelemelere ve kurbanların kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Indianapolis'in güney batısındaki uluslararası havaalanına yakın FedEx şirketinin tesislerine önceki gece saat 23.00 sıralarında giden Brandon Scott Hole, aracını park ettikten sonra iner inmez etrafa ateş açmaya başlamış, saldırıda 8 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Hole, daha sonra olay yerinde kendi silahıyla vurulmuş şekilde ölü olarak bulunmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

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