ABD'de 8 saat boyunca kaybolmuştu... Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir dizi görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD programı gündemdeki yerini korurken dün 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu öne sürülmüştü. Bugün basına yansıyan haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun da yer alması beklenen uçağın kalkmasına dakikalar kala, CHP liderinin yolculuğa katılmadığı ve 8 saat boyunca da kendisinden haber alınamadığı belirtilmişti.
Kılıçdaroğlu'nun "kaybolduğu" 8 saat boyunca neler yaşandığı herkesçe merak edilirken gazeteci İsmail Saymaz, akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Bugünkü köşesinde, "Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleri"ne de değinen Saymaz, CHP liderinin ortalarda olmadığı 8 saat içinde, otomobille New York'a gittiğini belirtti.
Daha sonra Manhattan'da bulunan TÜRKEN Vakfı'na ait yurdun önünde video çeken Kılıçdaroğlu, tekrar kara yoluyla Vaşington'a döndü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, video çekimine de o sabah karar verdiği belirtildi.