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ABD'de 8 saat boyunca kaybolmuştu... Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu ortaya çıktı

13.10.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri ses getirmeye devam ederken dün 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu iddia edildi. Bugün bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlerde, CHP liderinin programı dışına çıkarak uçağa binmediği ve saatlerce de haber bilgi alınamadığı belirtilmişti. Kılıçdaroğlu'nun o saatler içerisinde nerede olduğu ve ne yaptığı merak edilirken gazeteci İsmail Saymaz, yaşananları açıklığa kavuşturdu.

ABD'de 8 saat boyunca kaybolmuştu... Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir dizi görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD programı gündemdeki yerini korurken dün 8 saat boyunca ortadan kaybolduğu öne sürülmüştü. Bugün basına yansıyan haberlerde, Kılıçdaroğlu'nun da yer alması beklenen uçağın kalkmasına dakikalar kala, CHP liderinin yolculuğa katılmadığı ve 8 saat boyunca da kendisinden haber alınamadığı belirtilmişti.

NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun "kaybolduğu" 8 saat boyunca neler yaşandığı herkesçe merak edilirken gazeteci İsmail Saymaz, akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Bugünkü köşesinde, "Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleri"ne de değinen Saymaz, CHP liderinin ortalarda olmadığı 8 saat içinde, otomobille New York'a gittiğini belirtti.

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VİDEOYU ÇEKİP GERİ DÖNDÜ

Daha sonra Manhattan'da bulunan TÜRKEN Vakfı'na ait yurdun önünde video çeken Kılıçdaroğlu, tekrar kara yoluyla Vaşington'a döndü. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, video çekimine de o sabah karar verdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu New York abd

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