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ABD’de 89 yaşındaki pizza kuryecisine 92 bin TL'lik bahşiş

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 08:05 | Son Güncelleme

ABD'de 89 yaşındaki bir pizza servisçisi adrese götürdüğü siparişten 12 bin dolar (92 bin TL)'lik bahşiş aldı.

ABD’de 89 yaşındaki pizza kuryecisine 92 bin TL'lik bahşiş

ABD'de yıllardır kuryelik yapan Derlin Newey turnayı 89 yaşında vurdu. New York'ta yaşayan Valdez ailesine pizza götüren kurye Newey, 12 bin dolarlık (yaklaşık 92 bin TL) bahşişi kaptı. Kibarlığı ve güler yüzüyle tanınan Newey için Valdez ailesi TikTok hesaplarında bir bağış kampanyası başlattı.

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Newey'in bu kadar çok çalışmaması gerektiğini düşünen aile topladıkları 12 bin doları 'TikTok ailesi' adlıyla imzalı bahşiş çekini Newey'e teslim etti.

Newey, "Teşekkürler dışında ne söyleyeceğimi bilmiyorum.Yıllardır bu işi yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" diyerek, yaşadığı olayla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.

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(DHA)

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