ABD'de 9 katlı binadan atlayan adamın sadece kolu kırıldı! ''Ölmek istiyorum''

ABD’nin New Jersey eyaletinde adı açıklanmayan bir adam binanın dokuzuncu katından, 30 metre yüksekliten BMW’nun üzerine düştü ve kurtuldu.

O anları çeken 21 yaşındaki Christina Smith, ''Büyük bir patlama duydum ve ilk başta bunun bir insan olduğunu düşünmedim. Arabanın arka camı patladı. Sonra adam ayağa fırladı ve çığlık atmaya başladı. Kolunu tutuyordu. Aman Tanrım!" dedim. Şok oldum. Bir film içinde gibiydim. Bana olayın şokuyla 'ne oldu?' diye sordu. Ben de ona düştün sanırım dedim. muhtemelen üzerinde kabarık bir montu olması ona yardımcı oldu'' şeklinde konuştu.

''ÖLMEK İSTİYORUM''

Başka bir görgü tanığı ise ''Bilinci yerindeydi ama kollarından biri kırılmışa benziyordu. Beni rahat bırakın ölmek istiyorum diye bağırıyordu. Ölmek istedi. Gündemi buydu. Ama Tanrı bunu istemedi'' dedi.

Adam hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı ancak herhangi bir "şüpheli durum" olduğuna inanılmadığı belirtiliyor.

