ABD'de açıldı! Hamburgere adeta "teknoloji sosu" kattılar: 6 dakikada hazırlıyor

Otomatlar, insanların ihtiyaçları karşılamak veya istedikleri bir şeyi satın almak adına iyi bir çözüm oldu. Ancak son yıllarda teknolojinin de etkisiyle otomatlar da gelişti ve adeta evrimleşti. Öyle ki kek, hatta pizza yapan birçok otomat karşımıza çıktı. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu otomat ise acıkan karnınızı hamburger ile doyurmayı hedefliyor. Hem de çok kısa bir sürede.

HAMBURGER OTOMATI GELİŞTİRİLDİ! 6 DAKİKADA HAZIRLIYOR...

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir alışveriş merkezine hamburger otomatı RoboBurger açıldı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; otomatın 6.99 dolarlık bir ödeme sonrası altı dakikada taze hamburgerler servis edebildiği aktarıldı.

RoboBurger geliştiricilerinin, otomatı "minyatür bir restoran" olarak tanımladığı, geleneksel restoranlardaki şeflerin hamburger pişirmek için kullandıklarına benzer bir süreç izlediğini söylediği kaydedildi.

Aktarılanlara göre otomat, hamburgerler hazırlamak için beş aşamalı bir süreç kullanıyor ve yapay zekadan faydalanıyor.

Otomatın ön tarafında ise müşterilerin malzemeleri ve baharatları seçebilecekleri bir dokunmatik ekranın bulunduğu ifade edildi.

ROBOBURGER OTOMATI NASIL ÇALIŞIYOR?

Sipariş verildikten sonra robot, köfteyi ızgaraya koyuyor ve her iki tarafını pişiriyor. Ardından, seçilen çeşniler ve soslar dağıtılmadan önce ekmek kızartılıyor. Son olarak, robot hamburgeri müşteriye teslim etmeden önce bir araya getiriyor. Otomat kendi kendini de temizliyor.

