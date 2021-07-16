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  4. ABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştı

ABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştı

16.07.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir oto tamircisinin duvarı ile araba ürünleri satan bir mağazanın duvarları arasına sıkışan kadın çığlık atarak kurtulabildi. Çıplak olduğu gözlenen kadının 45 santimetrelik boşluğa nasıl sıkıştığı ise belli değil.

ABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştı

ABD'de İki bina arasına sıkışan kadın yaklaşık üç saatlik bir kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılabildi. Beton bir duvarı delen itfaiyeciler tarafından kurtarılan kadının oraya nasıl girdiği bilinmezken ekipler kadının ağlama sesinin uzun süre nereden geldiğini anlamadı.

''TAMAMEN ÇIPLAKTI''

Orange County İtfaiye yetkilisi ''Kadının oraya nasıl geldiği tam bir gizem. Bize otomobil dükkanında çalışan işçiler haber verdi ancak onlar da biz de bir süre sesin nereden geldiğini anlamadık. Nerede olduğunu anlamak 20-30 dakikamızı aldı. Bir boşlukta yan yattığını gördük ve sıkışıp kalmıştı. Tamamen çıplak bir vaziyetteydi'' şeklinde konuştu.

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İlk olarak, kurtarma ekipleri yakındaki bir duvara küçük bir delik açtı ve kesmeye başlamak için en iyi ve en güvenli yeri belirlemek için bir kamera yerleştirdi.

Bir görevli, "En büyük endişemiz, kadının etrafındaki büyük miktarda betonun düşme ve onu yaralama olasılığıydı'' dedi.

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KADINI KURTARABİLMEK İKİ SAAT SÜRDÜ

Sonraki iki buçuk saat boyunca itfaiyeciler, yaklaşık 45 santimetrelik boşlukta bulunan kadını kurtarabilmek için beton duvara delik açtı. Kadın kurtarma işlemi boyuncayetkililerle iletişim kurdu ve kendisine yardım etmelerini istedi. Kadının neden çıplak olduğu ve oraya nasıl girdiği gizemini korurken kurtarma işlemi iki saat sürdü.

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