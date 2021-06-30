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ABD'de apartman faciası! Ölü sayısı artıyor, 149 kişiden haber alınamıyor

30.06.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde bir apartmanın yarısının çökmesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında mahsur kalan 149 kişi için yapılan arama kurtarma çalışmaları altıncı gününe girdi.

Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, dün yaptığı basın toplantısındaki konuşmasında ABD tarihinin en ölümcül yapısal felaketinde hayatını kaybeden 12'inci kişiye ulaşıldığını açıkladı.

ÇÖKME SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Soruşturmada, geçen hafta Perşembe sabahı, bina sakinleri uykudayken aniden çöken 40 yıllık Champlain Towers South apartmanının çökmesinin ana sebebi henüz belirlenemezken, dikkatler, binanın yapısal eksikliklerini gösteren 2018 tarihli mühendis raporuna yöneldi.

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Medyada yer alan haberlere göre, apartman birliğinin yöneticisi Nisan 2021'de, raporda tespit edilen beton hasarının "ciddi şekilde kötüleştiği" konusunda bina sakinlerini uyarmış ve tamiratın yapılması için bina sakinlerinin yaklaşık 15 milyon dolar ödeme yapmalarını istemişti.

Yetkililer, neredeyse yarısı çöken 12 katlı ve 136 daireli binanın metal ve beton enkazının altında hâlâ kurtarılmayı bekleyen kazazedelerin yerlerini tespit etmeyi umuyorlar ancak bölgedeki yoğun sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına arama çalışmalarını aksatıyor.

BIDEN BÖLGEYE GİDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden bölgeyi Perşembe ziyaret edecekler.

Kaynak: Reuters-AA

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Joe Biden
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