Dünya nefesini tuttu, gözler ABD'de!

Buna karşılık başkanın partisi eğer her iki mecliste çoğunluğa sahip ise, başkan parlamentodan istediği yasayı çıkartabilir.

ABD'de her başkanlık döneminin ortasında, Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesini, senatonun 100 üyesinden 35/39'unu yenileyen bir "ara seçim" yapılır.

ABD'de bugüne kadar, hem başkanlar, hem de Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti merkez sağ ve merkez sol çizgilerde kaldıkları için, her iki meclisin çoğunluğunun başkanın partisinin elinde olduğu dönemlerde bile rejim ve düzen açısından ciddi bir sorun çıkmadı.

Beyaz Saray'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi bile, "Sosyalizmin Fırsat Maliyeti" başlıklı, Financial Times'dan Martin Sanbu'nun sözleriyle "çok seviyesiz bir broşür" yayımlıyor.

Sonuç olarak, yarın yapılacak ara seçimlere gelindiğinde de ABD'de kutuplaşma had safhaya yükselmişti.

Karşısında da toplumun geri kalanı gittikçe daha fazla korkmaya başlıyor.

The New York Times, The Atlantic Monthly gibi liberal eğilimli, "ana akım" medyada "faşizm" sözcüğüne bugüne kadar görülmemiş bir sıklıkta rastlanıyor.

Tüm bunlar olurken, ABD ekonomisi iddiaya, göre "Trump" etkisiyle bir toparlanma yaşıyor.

Ancak ilginçtir, New York Times'ın dikkat çektiği gibi ne Trump ne de Cumhuriyetçi parti adayları seçim kampanyalarında "ekonomik başarılarını" öne çıkarmaya, "iyi haberler" üzerinde durmaya çalışıyor.

Aksine hem Trump hem de Cumhuriyetçi partinin adayları negatif, kötü haberler üzerinde duruyorlar. Tehlikeleri, kaybedilmesi olası ayrıcalıkları vurgulayarak, taraftarlarında, varoluşsal korkuları, karşı tarafa yönelik nefreti besleyen bir dil kullanıyorlar.

"Irkçı, yabancı düşmanı" olarak görülen dil, rakiplerine yönelik şiddeti onaylıyor; ana akım medyanın eleştirel yaklaşımını, Nazi Almanya'sının Lügenpress (yalancı basın) kavramını anımsatan biçimde "sahte haber medyası" olarak tanımlıyor.