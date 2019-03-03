ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, New Orleans kentindeki Esplanade Caddesi'nde kalabalığın arasına dalan bir otomobilin çarptığı iki kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayın, kentin en büyük törenlerinden biri olan Mardi Grass Festivali'nin yapıldığı bölgeye yakın olması ise dikkat çekti.