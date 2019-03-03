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ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, New Orleans kentindeki Esplanade Caddesi'nde kalabalığın arasına dalan bir otomobilin çarptığı iki kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Olayın, kentin en büyük törenlerinden biri olan Mardi Grass Festivali'nin yapıldığı bölgeye yakın olması ise dikkat çekti.
Yetkililer, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
Sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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ABD otomobil

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