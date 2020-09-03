ABD'de aşı dağıtımı için hazırlıklar başladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), sağlık çalışanlarına gönderdiği bilgilendirmeyle, corona virüs salgınında “yüksek risk grubunda” bulunan ABD’lilere aşı dağıtımı yapılacağını açıkladı.

CDC yayınladığı bilgilendirmede, sağlık çalışanlarının aşı için gerekli çalışmanın Ekim sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Basına konuşan CDC sözcüsü, "Eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stokunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak" dedi.

DR. FAUCI AŞI HAZIRLIĞINI TEYİT ETTİ

ABD hükümeti corona virüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında corona virüs aşısı deneylerine katılan gönüllülerin sayısı baz alındığında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söyledi.

