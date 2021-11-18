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ABD'de aşı zorunluluğunda geri adım

18.11.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Joe Biden yönetimi, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğunda, eyaletlerden gelen itirazlar üzerine geri adım attı.

ABD'de aşı zorunluluğunda geri adım

ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresinden (OSHA) yapılan yazılı açıklamada, 100'den fazla çalışanı olan işletmelerin 4 Ocak 2002'ye kadar bütün çalışanlarına aşı yaptırma, aşı olmayanlara ise her hafta test yaptırma zorunluluğu askıya alındı.

EYALETLERDEN İTİRAZ GELMİŞTİ

Söz konusu adım, Biden yönetiminin aşı politikasına yaklaşık 17 eyalette açılan davalar ve bazı federal temyiz mahkemelerinin uygulamanın yürürlüğünü durdurma kararının ardından geldi.

Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda Cumhuriyetçilerden büyük tepki çekmişti. Gelen tepkilerin ardından Biden yönetimi, aşılar için son tarih olan 4 Aralık'ı 4 Ocak'a çekmişti ancak tepkiler devam etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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