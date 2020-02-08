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ABD'de azil soruşturmasında ifade veren Vindman görevden alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2020 04:35 | Son Güncelleme

ABD'de, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında ifade veren Üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman'ın görevine son verildi.

ABD'de azil soruşturmasında ifade veren Vindman görevden alındı

Üst düzey Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman'ın avukatı David Pressman, yaptığı açıklamada, "Vindman, doğruyu söylediği için görevinden alındı. Doğruluk, Vindman'ın işine, kariyerine ve mahremiyetine mal oldu." ifadesini kullandı.

Alexander Vindman, ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde yapılan kamuya açık oturumların 3'üncü gününde ifade vermişti.

Azil soruşturmasına yol açan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki konuşmayı dinleyen isimlerden birisi olan Vindman, Trump'ın, Zelenskiy'den Joe Biden'ı soruşturmasını istemesinden rahatsız olduğunu belirtmişti.

"Bir başkanın, siyasi bir rakibinin soruşturulmasını istemesi uygunsuzdu, ki Trump bir de bunu yabancı bir güçten istiyordu." diyen Alexander Vindman, söz konusu rahatsızlığını dile getirdiğini ve sonrasında birçok toplantıya alınmadığını kaydetmişti.

İstihbarat Komitesindeki Cumhuriyetçi vekiller de Vindman'a ifadesi sırasında sıkça "muhbire konuşmanın detaylarını sızdıran kişi" olup olmadığı sorusunu yöneltmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump azil soruşturması Alexander Vindman

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