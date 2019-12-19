ABD'de azil sürecinde flaş gelişme! Trump'a yöneltilen suçlamalar kabul edildi!

ABD Temsilciler Meclisi'nde Ba\u015fkan Donald Trump'a y\u00f6nelik azil su\u00e7lamalar\u0131 i\u00e7in ayr\u0131 ayr\u0131 oylama yap\u0131l\u0131yor. Trump'a y\u00f6neltilen ilk su\u00e7lama olan "g\u00f6revi k\u00f6t\u00fcye kullanma" kabul edildi.\nAYRINTILAR GELECEK...PARTNER Ger\u00e7ek gibi dursa da... Bu y\u00f6ntem sanal alemi ikiye b\u00f6ld\u00fcCezaevine girmek i\u00e7in bisikletli ezen evsiz adama \u00f6m\u00fcr boyu hapisL\u00fcbnan Krizi: Hariri Yeniden Aday Olmayacak\u00a0
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