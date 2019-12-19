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ABD'de azil sürecinde flaş gelişme! Trump'a yöneltilen suçlamalar kabul edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 04:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'a yöneltilen görevi kötüye kullanma suçlaması kabul edildi.

ABD'de azil sürecinde flaş gelişme! Trump'a yöneltilen suçlamalar kabul edildi!

ABD Temsilciler Meclisi'nde Başkan Donald Trump'a yönelik azil suçlamaları için ayrı ayrı oylama yapılıyor. Trump'a yöneltilen ilk suçlama olan "görevi kötüye kullanma" kabul edildi.

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ABD Donald Trump azil süreci

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