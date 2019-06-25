ABD'de basınında çarpıcı Kaşıkçı sözleri: Trump destekledi

Washington Post Gazetesi Yayın Kurulu, "Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü ve Trump bunu önemsemiş gözükmüyor" başlıklı makalesinde, Kaşıkçı cinayeti sonrasındaki tutumu dolayısıyla Trump'ı eleştirdi.

Trump'ın cinayetten kısa süre sonra yaptığı açıklamada, "Cinayetin ağır sonuçları olacak." dediği hatırlatılan makalede, "Şimdi aradan geçen 8 aylık sürenin sonunda bu yorum Trump tarafından bir kenara itildi. Bilakis Bay Trump, Kaşıkçı'yı öldürmesi için ekip yollayan kraliyet sarayının vazgeçilmez destekçisi oldu." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarete atıf yapılan makalede, buradaki görüşmelerde Kaşıkçı konusunun gündeme dahi gelmediği vurgulandı ve Trump yönetiminin Kaşıkçı cinayetini artık unuttuğu belirtildi.

Makalede, Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in gündemine getirmemesinin "şaşılacak bir durum olmadığı" kaydedildi.

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