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ABD'de Başkanı Biden'dan "marihuana" hamlesi! Hepsini affetti

06.10.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden yayınladığı yazılı mesajda marihuana taşıdığı ya da kullandığı için hapiste olan herkese af çıkardığını duyurdu. "Marihuana reformu" adını verdiği yeni düzenlemede bu yüzden dolayı hapiste olan herkesin sosyal hayata dönmede sıkıntı yaşadığını vurgulayarak hapis cezasının abartılı olduğunu savundu.

ABD'de Başkanı Biden'dan "marihuana" hamlesi! Hepsini affetti

ABD Başkanı Joe Biden, "marihuana reformu" adını verdiği yeni plan kapsamında sırf marihuana taşıdığı için hüküm giyen kişilere af çıkardı. Biden, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanyası süresinde hiç kimsenin marihuana kullandığı ya da üzerinde taşıdığı için hapiste olmaması gerektiğini savunduğunu anımsattı.

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SOSYAL HAYAT VURGUSU

İnsanları marihuana kullanımından dolayı hapse göndermenin birçok yaşamı kararttığını belirten Biden, bu konuda hüküm giymenin de insanlara işe giriş, ev kiralama ve eğitim alma gibi durumlarda zorluk çıkardığını kaydetti.

TT

Biden, "Bugün bu yanlış yaklaşıma karşı yeni adımlar atıyoruz. Sadece marihuana taşıdıkları için hüküm giyen kişilerin federal hükümlerini affediyorum." ifadesini kullandı.

VALİLERE DE ÇAĞRIDA BULUNDU

Adalet Bakanlığına bu kişilerin tespit edilip af sertifikalarının verilmesi için talimat verdiğini belirten Biden eyalet valilerini de kendisiyle aynı adımı atmaya davet etti.

Biden, Sağlık Bakanlığına, marihuananın eroin ve LSD ile aynı kategoride bulunduğu sınıflandırmanın gözden geçilmesi için talimat verdiğini aktardı.

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Birçok hayatın marihuana düzenlemeleri nedeniyle karardığını ve bu konularda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirten Biden "Marihuana konusunda federal ve eyalet düzeylerinde düzenlemeler değişse de kaçakçılık, pazarlama ve yaş sınırı konusundaki önemli düzenlemeler devam edecek." mesajını verdi.

YASALAŞMAK ÜZERE

ABD Temsilciler Meclisi, marihuana kullanımının federal düzeyde yasallaştırılmasına yönelik yasa tasarısını 1 Nisan'da kabul etmişti.

Tasarının yasalaşması için Senato Genel Kurulunda da onaylanması ve Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'de halihazırda birçok eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin veriyor.

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