HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı

ABD'de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı

06.01.2021 21:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı

ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu, siyasi tartışmaların gölgesinde başladı.

ABD Kongresi, tüm Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla ortak oturumda bir araya geldi.

Ülkedeki seçim yasalarına göre, 14 Aralık 2020'de tüm eyaletlerdeki Seçiciler Kurulu delegelerinin kullandığı oyların tek tek sayılıp ardından seçim sonuçlarının tescil edileceği ortak oturum, Başkan Donald Trump'ın "sonuçları kabul etmeyeceğim" açıklamalarının gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Büyük oranda "seremonik" olarak kabul edilen oturum, kaotik 3 Kasım 2020 seçimleri ve sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle bu yıl büyük önem taşıyor.

TRUMP'TAN PENCE'E ÇAĞRI

Oturumdan kısa süre önce Washington'da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi" için geri göndermesi gerektiğini savundu.

PENCE YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Pence, Trump'ın kendisine yönelik, "Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrıları üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklamayı yayımlayan Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.

Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır." bilgisini paylaştı.

Son dakika! Trump: Asla teslim olmayacağımSon dakika! Trump: Asla teslim olmayacağım

ORTAK OTURUMDA NE BEKLENİYOR?

Bu siyasi tartışmalar altında başlayan ortak oturumda, Seçiciler Kurulunda yer alan her bir eyaletin delegelerinin 14 Aralık 2020'de kullandığı oylar, Pence'in önüne kapalı zarflar içinde sunulacak.

Pence'in zarfları alfabetik sıraya göre açıp, tek tek eyaletlerdeki delege oylarının hangi başkan adayı için kullanıldığını okuması gerekiyor.

Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak.

2 saatlik bu tartışma bölümünün ardından Kongrenin her iki kanadında da itirazların kabul edilip edilmemesine yönelik oylama yapılacak. İtirazın, kabul edilebilmesi için her iki kanatta da salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde, Demokratlar çoğunlukta olduğu ve Senatoda da birden fazla Cumhuriyetçi isim Joe Biden'ın seçimleri kazandığını kabul ettiği için 2 saatlik tartışma bölümünün ardından "delege oylarının sayılacağı" asıl bölüme devam edilmesi ve seçim sonuçlarının Biden lehine tescil edilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, uzunca bir süredir Cumhuriyetçi Kongre üyelerine çağrıda bulunarak, seçim sonuçlarına itiraz etmelerini ve 6 Ocak'ta sonuçları tescil etmemelerini istiyordu.

3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 14 Aralık 2020'de ülke genelindeki 538 delege oylarını kullanmış, Demokrat aday Biden 306 delegeyle seçimleri kazanmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Brezilya'da helikopter düştü: Ölüler varBrezilya'da helikopter düştü: Ölüler var
Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

İtalya’da köpekler, okullarda koronavirüs taraması yapacak

İtalya’da köpekler, okullarda koronavirüs taraması yapacak

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Brezilya'da helikopter düştü: 2 kişi öldü

Brezilya'da helikopter düştü: Ölüler var

Son dakika! Trump: Asla kabul etmeyeceğiz

Trump: Asla kabul etmeyeceğiz

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle ilk bebek ölümü gerçekleşti

Ülkede koronavirüsten ilk bebek ölümü

İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 1041 can kaybı

İngiltere'de en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.