HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de başkanlık yarışı devam ediyor! Donald Trump bu sözlerle duyurdu: 'Elon Musk kabul etti'

ABD'de başkanlık yarışı devam ediyor! Donald Trump bu sözlerle duyurdu: 'Elon Musk kabul etti'

05.09.2024 21:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki başkanlık seçimi her geçen gün kızışıyor. Biden'ın çekilmesi sonrasında ABD Başkan Yardımcısı Harris aday olmuştu. Eski Başkan Donald Trump kazanması halinde ABD’nin “ekonomik rönesans” yaşayacağı vaadinde bulundu. Trump, Elon Musk’ın ABD hükümetinin etkinliğini artırmak için kurulacak bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası çalışmaları çerçevesinde ABD’nin New York kentinde Ekonomi Kulübü’nde konuştu. Konuşmasının başında ABD ekonomisinin bir felaketle karşı karşıya olduğunu savunan Trump, “Eski rakibim Joe Biden ile yeni rakibim Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle bir ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Ulusumuz başarısızlık ve ciddi şekilde gerileme ile karşı karşıya” dedi.

thumbs_b_c_38c11dc5da0fa92bb80b015c01622f30

"ELON MUSK KABUL ETTİ”

Trump, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su olan ABD’li milyarder girişimci Elon Musk’ın ABD hükümetinin etkinliğini artırmak için kurulacak bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini söyledi. Trump, “Bana tam ve eksiksiz desteğini sunan Elon Musk’un teklifi çerçevesinde, federal hükümetin mali durumunu ve performansını denetleyecek ve köklü reformlar gerçekleştirilmesi için tavsiyede bulunacak bir hükümet etkinliğini artırma komisyonu teşkil edeceğim. Bunu yapmamız gerekiyor. Mevcut şekilde devam edemeyiz” dedi.

thumbs_b_c_532a7edd0d782f6782fcd2249dc3c53b

Trump, “Elon da çok fazla meşgul olmadığı için bu görev gücünün başına geçmeyi kabul etti” ifadelerini kullanarak, Musk liderliğindeki komisyonun israfı azaltacağını ve trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını savundu.

"EKONOMİK BİR RÖNESANS" SÖZÜ

New York Ekonomi Kulübü’nde şirket yöneticileri ve endüstri liderlerine hitap eden Trump, enerji üretimini artırma, kripto para birimlerine kucak açma, hükümet harcamalarını radikal bir şekilde düşürme ve ABD’de üretim yapan şirketler için vergi indirimleri ile gerçekleştirilecek “ekonomik bir rönesansa” liderlik etme sözü verdi.

thumbs_b_c_b71c64c63e5a8a4ddb2cb5d32a03d322

Trump, ikinci dönemi için seçilmesi halinde göreve gelir gelmez ABD enerji arzını büyük ölçüde artırmak için ulusal acil durum deklarasyonu yayınlayacağını ve kabul edilecek her yeni yasal düzenleme için 10 eski yasal düzenlemeyi iptal edeceğini açıkladı. Trump, “Planım enflasyonu hızlı bir şekilde yenecek, fiyatları hızla düşürecek ve patlayıcı ekonomik büyümeyi yeniden ateşleyecek” dedi.

"GALON FİYATINI 2 DOLARIN ALTINA ÇEKECEĞİZ"

Trump, ekonomi vaatleri arasında bürokrasiyi azaltma ve daha çok petrol çıkarma yoluyla benzinin galon (yaklaşık 3,78 litre) fiyatını iki doların altına çekme sözü verdi. Trump, “Benzinin galon fiyatını 2 doların altına çekeceğiz. Elektrikten gıdaya, hava tarifesinden konuta her şeyin fiyatını düşüreceğiz” dedi.

Trump, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’i Komünizm ve Marksizm ideolojilerine sarılmakla suçladı. Trump, “Kendisi, Komünizmde uygulanan fiyat kontrolleri, zenginlerin mülklerine el koyma, enerjiyi yok etme, tazminat ödemeleri, şimdiye kadar uygulanan en büyük vergi artışı ve on milyonlarca göçmene vatandaşlık verilmesi yoluyla büyük bir genel af vaat ediyor. Bu, federal yardımlardan faydalanacak göçmenlere trilyonlarca dolar harcanması ile sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin yok edilmesi demektir” dedi.

Trump, “Harris, ABD’deki her aile ve ABD’nin bizzat kendisi için tehdit oluşturan radikal sol programını uygulamak için dört yıl daha yetki talep ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump abd
En Çok Okunan Haberler
Evli kadına mesaj atarak taciz eden iş yeri çalışanının ifadesi şoke etti: "Evli olduğunu kocasından dayak yiyince anladım"

Evli kadına mesaj atarak taciz eden iş yeri çalışanının ifadesi şoke etti: "Evli olduğunu kocasından dayak yiyince anladım"

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Golbol Kadın Milli Takımımız, üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı!

Golbol Kadın Milli Takımımız, üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı!

Kayıp Narin olayında yeni gelişme! Tutuklanan amcanın aracından 2. ve 3. DNA örnekleri alındı

Kayıp Narin olayında yeni gelişme! Tutuklanan amcanın aracından 2. ve 3. DNA örnekleri alındı

Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkmıştı! Eyüp öğretmenden acı haber geldi

Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkmıştı! Eyüp öğretmenden acı haber geldi

Çok fazla içki içtiği için penisi kesilmek zorunda kaldı

Çok fazla içki içtiği için penisi kesilmek zorunda kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.