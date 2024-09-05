ABD'de başkanlık yarışı devam ediyor! Donald Trump bu sözlerle duyurdu: 'Elon Musk kabul etti'

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası çalışmaları çerçevesinde ABD’nin New York kentinde Ekonomi Kulübü’nde konuştu. Konuşmasının başında ABD ekonomisinin bir felaketle karşı karşıya olduğunu savunan Trump, “Eski rakibim Joe Biden ile yeni rakibim Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle bir ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Ulusumuz başarısızlık ve ciddi şekilde gerileme ile karşı karşıya” dedi.

"ELON MUSK KABUL ETTİ”

Trump, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su olan ABD’li milyarder girişimci Elon Musk’ın ABD hükümetinin etkinliğini artırmak için kurulacak bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini söyledi. Trump, “Bana tam ve eksiksiz desteğini sunan Elon Musk’un teklifi çerçevesinde, federal hükümetin mali durumunu ve performansını denetleyecek ve köklü reformlar gerçekleştirilmesi için tavsiyede bulunacak bir hükümet etkinliğini artırma komisyonu teşkil edeceğim. Bunu yapmamız gerekiyor. Mevcut şekilde devam edemeyiz” dedi.

Trump, “Elon da çok fazla meşgul olmadığı için bu görev gücünün başına geçmeyi kabul etti” ifadelerini kullanarak, Musk liderliğindeki komisyonun israfı azaltacağını ve trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını savundu.

"EKONOMİK BİR RÖNESANS" SÖZÜ

New York Ekonomi Kulübü’nde şirket yöneticileri ve endüstri liderlerine hitap eden Trump, enerji üretimini artırma, kripto para birimlerine kucak açma, hükümet harcamalarını radikal bir şekilde düşürme ve ABD’de üretim yapan şirketler için vergi indirimleri ile gerçekleştirilecek “ekonomik bir rönesansa” liderlik etme sözü verdi.

Trump, ikinci dönemi için seçilmesi halinde göreve gelir gelmez ABD enerji arzını büyük ölçüde artırmak için ulusal acil durum deklarasyonu yayınlayacağını ve kabul edilecek her yeni yasal düzenleme için 10 eski yasal düzenlemeyi iptal edeceğini açıkladı. Trump, “Planım enflasyonu hızlı bir şekilde yenecek, fiyatları hızla düşürecek ve patlayıcı ekonomik büyümeyi yeniden ateşleyecek” dedi.

"GALON FİYATINI 2 DOLARIN ALTINA ÇEKECEĞİZ"

Trump, ekonomi vaatleri arasında bürokrasiyi azaltma ve daha çok petrol çıkarma yoluyla benzinin galon (yaklaşık 3,78 litre) fiyatını iki doların altına çekme sözü verdi. Trump, “Benzinin galon fiyatını 2 doların altına çekeceğiz. Elektrikten gıdaya, hava tarifesinden konuta her şeyin fiyatını düşüreceğiz” dedi.

Trump, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’i Komünizm ve Marksizm ideolojilerine sarılmakla suçladı. Trump, “Kendisi, Komünizmde uygulanan fiyat kontrolleri, zenginlerin mülklerine el koyma, enerjiyi yok etme, tazminat ödemeleri, şimdiye kadar uygulanan en büyük vergi artışı ve on milyonlarca göçmene vatandaşlık verilmesi yoluyla büyük bir genel af vaat ediyor. Bu, federal yardımlardan faydalanacak göçmenlere trilyonlarca dolar harcanması ile sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin yok edilmesi demektir” dedi.

Trump, “Harris, ABD’deki her aile ve ABD’nin bizzat kendisi için tehdit oluşturan radikal sol programını uygulamak için dört yıl daha yetki talep ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır