ABD'de Biden dönemi resmen başladı! İşte ilk açıklamalar

Tören pop yıldızı Lady Gaga'nın söylediği ABD milli marşıyla başladı.

Önce ABD'nin ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak tarihe geçen Kamala Harris yemin ederek görevine başladı.

Daha sonra kürsüyü ünlü latin şarkıcı Jenniffer Lopez kürsüye çıkarak bir şarkı seslendirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında ve Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşen yemin töreninde Joe Biden ABD'nin 46. başkanı olarak yemin etti.

Joe Biden'ın açıklamasından satırbaşları...

"Biz bölünmez bir ulus olarak birleştik. Tabii ki her iki partiden seleflerime teşekkür ederim. Başkan Carter'la da dün telefonda görüştüm. Tüm vatanseverlerin eski başkanların ettiği yemini ettim."

"Amerikanın hikayesi sadece bizim hikayemiz değildir. Politik aşırıcılık ve terörle mücadele edip bunları yeneceğiz. Tüm bunları yenmek için sözler yeterli değil tabi. Demokrasinin en büyük ihtiyacı olan birliğe ihtiyacımız var. Bunu yaparsak asla ve asla başarısız olmayacağız. "

"YENİ BİR SAYFA AÇALIM"

"Gelin burada yeni sayfa açalım. Burada hepimiz birbirimizi duymaya başlayalım. Gerçeklerin bozulduğu bu kültürü reddetmeliyiz."