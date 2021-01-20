ABD'de Biden dönemi resmen başladı! İşte ilk açıklamalar

Tören pop yıldızı Lady Gaga'nın söylediği ABD milli marşıyla başladı.
Önce ABD'nin ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak tarihe geçen Kamala Harris yemin ederek görevine başladı.
Daha sonra kürsüyü ünlü latin şarkıcı Jenniffer Lopez kürsüye çıkarak bir şarkı seslendirdi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında ve Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşen yemin töreninde Joe Biden ABD'nin 46. başkanı olarak yemin etti.
Joe Biden'ın açıklamasından satırbaşları...
"Biz bölünmez bir ulus olarak birleştik. Tabii ki her iki partiden seleflerime teşekkür ederim. Başkan Carter'la da dün telefonda görüştüm. Tüm vatanseverlerin eski başkanların ettiği yemini ettim."
"Amerikanın hikayesi sadece bizim hikayemiz değildir. Politik aşırıcılık ve terörle mücadele edip bunları yeneceğiz. Tüm bunları yenmek için sözler yeterli değil tabi. Demokrasinin en büyük ihtiyacı olan birliğe ihtiyacımız var. Bunu yaparsak asla ve asla başarısız olmayacağız. "
"Gelin burada yeni sayfa açalım. Burada hepimiz birbirimizi duymaya başlayalım. Gerçeklerin bozulduğu bu kültürü reddetmeliyiz."
Katılımın çok sınırlı tutulduğu törenle göreve başlayacak olan Joe Biden, ABD'nin seçilen en yaşlı başkanı olurken Donald Trump ise halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD başkanı olarak tarihte yer alacak.
Koronavirüs önlemleri ve Kongre binasına yapılan saldırı dolayısıyla diğer devir teslim törenlerinden farklı olarak yemin töreni 30 yıl sonra ilk kez açık havada gerçekleştiriliyor.
ABD'nin yeni başkanı Biden, TSİ 17.15'te Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Amerika'da yeni bir gün" mesajı verdi.
Joe Biden, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Yeni ABD lideri olmak için dakikalar sayan Biden, eşine yönelik "Seni seviyorum Jill ve önümüzdeki bu yolculukta benimle birlikte olduğun için daha müteşekkir olamazdım" ifadelerini kullandı.
6 Ocak'ta Başkan Donald Trump yanlıları tarafından basılan ve beş kişinin hayatına mâl olan Kongre binası eylemleri nedeniyle Washington'da üst düzey güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Ulusal Muhafızlar başkente konuşlandırıldı. Joe Biden'ın göreve başlama töreni için yaklaşık 25 bin asker görev yapıyor.
Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eski 'first lady'ler Michele Obama ve Hilary Clinton, Joe Biden'in yemin törenine katılmak için Kongre binasına geldiler. Eski başkan George Bush ve eşi Laura Bush da törene katılacak. Biden, Obama yönetiminde başkan yardımcısı görevindeydi.