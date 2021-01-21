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ABD'de Biden'ı protesto eden göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

21.01.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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ABD'de Biden'ı protesto eden göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler, Oregon eyaletinin Portland kentindeki Demokrat Parti merkezine saldırarak binanın camlarını kırdı.

ABD'de dün, Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'da sessizlik hakimken batı eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hareketliydi.

"Antifa" isimli aşırı solcu grubun üyeleri, Portland'de protesto gösterisi düzenleyerek Biden'dan "daha hızlı politika değişikliği" talep etti.

Biden karşıtı pankartlar taşıyan grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE) Merkezine yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ardından kentteki Demokrat Parti merkezine saldıran grup, binanın camlarını kırdı.

Saldırının ardından Antifa üyeleri, olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı.

Yerel güvenlik birimleri, yaptıkları açıklamada, bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti.

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"BIDEN'I İSTEMİYORUZ, İNTİKAM İSTİYORUZ"

Göstericilerin pankartlarındaki "Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yönetilemeyiz" ifadeleri dikkati çekti.

Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. (AA)

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