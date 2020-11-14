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ABD’de binlerce Trump destekçisi sokaklara döküldü

14.11.2020 21:49 | Son Güncelleme:
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ABD’de binlerce Trump destekçisi sokaklara döküldü

ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçileri sokaklara döküldü. Trump, konvoyu ile gösterilerin yapıldığı bölgeden geçerek, destekçilerini selamladı.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından tartışmalar devam ediyor. Başkent Washington DC’de bulunan Özgürlük Meydanı’ndan toplanan binlerce kişi, Başkan Donald Trump’a destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, seçim sonuçlarını protesto ederek, Yargıtay Binası önüne yürüdü.

Trump destekçileri, protestolar sırasında attıkları sloganlar ile 3 Kasım’da yapılan seçimlerin hileli olduğunu ifade ederken, sık sık “Çalmayı Durdur” sloganı attı. Gösterilere Proud Boys grubu da katıldı.

Trump'ın “Her meşru oy sayıldığından ve her meşru olmayan oy kabul edilmediğinde kaybettiğimi kabul edeceğim” ifadesinin protestoların fitilini ateşlediği belirtildi. Trump, Joe Biden’ın seçimi kazandığını halen kabul etmedi. Kilit eyaletlerde oy pusulalarının yeniden sayılması için yasal işlem başlattı.

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TRUMP, DESTEKÇİLERİNİ SELAMLADI

Başkan Trump, başkanlık konvoyu ile protestocuların toplandığı Özgürlük Meydanı'nın yakınından geçerek, destekçilerini selamladı. Trump’ın geçişi sırasında “Dört yıl daha” sloganları atıldı.

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Hafta sonu ABD genelinde "Milyon MAGA Yürüyüşü" ve "Trump Yürüyüşü" adı altında birçok protestonun yapılması bekleniyor. (İHA)

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