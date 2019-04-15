Mynet Trend

Bu kez cinayet zanlısı 'bir kuş'

BBC BBC
15.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde 75 yaşındaki bir adam, beslediği tepeli devekuşu tarafından öldürüldü.

Bu kez cinayet zanlısı 'bir kuş'

BBC'ye bilgi veren Alachua Şerif Ofisi, Cuma günü Marvin Hajos adlı adamın yaşadığı eve çağırıldıklarını ve olay yerine gittiklerinde adamı ağır yaralı halde bulduklarını söyledi.

Hajos yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel basına göre Hajos, egzotik hayvanlara ilgisiyle biliniyor ve bahçesinde aralarında lamaların da olduğu farklı türlerde hayvanlar besliyordu. Hajos'u öldüren de anavatanı Yeni Gine olan tepeli devekuşu oldu.

Gainesville Sun gazetesine konuşan polis yetkilisi Jeff Taylor, Hajos'un kuşun yakınındayken yere düştüğünü ve düşmesinin ardından kuş tarafından saldırıya uğradığını tahmin ettiklerini söylüyor.

Tepeli devekuşları 45 kilonun üzerine çıkabilen ağırlıklarıyla dünyanın en ölümcül kuşlarından biri olarak biliniyor.

Saatte 50 kilometre hızla koşabilen bu kuşlar, ayaklarındaki 13 santimetrelik pençeleriyle ölümcül darbeler vurabiliyor.

PARTNERGame of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?Game of Thrones evreninde yaşasan seni kim öldürürdü?
Rizeli gencin keçilerle güldüren anlarıRizeli gencin keçilerle güldüren anları
Birinin gözünün içine 10 dakika bakınca... Birinin gözünün içine 10 dakika bakınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd dev kuş cinayet tepeli devekuşu

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones son sezonu hayranlarını uykusuz bıraktı: 'Hastalık izinleri'nde patlama endişesi

Game of Thrones son sezonu hayranlarını uykusuz bıraktı

Bebeklerin ölümüne neden olan ana kucağı geri çekildi

Bebeklerin ölümüne neden olan ana kucağı geri çekildi

Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Ölümden kıl payı kurtuldu!

7 yıldır aynı binada sığınmacı olan Assange'a şok suçlama: Casus

7 yıldır aynı binada sığınmacı olan Assange'a şok suçlama: Casus

Rizeli çobanların keçileri bu kez armut ve salatalığa ortak oldu

Rizeli gencin keçilerle güldüren anları

Birinin gözünün içine 10 dakika bakınca...

Birinin gözünün içine 10 dakika bakınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.