HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de bir asker hamile eşini öldürüp intihar etti

ABD’de bir asker hamile eşini öldürüp intihar etti

24.12.2020 08:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD’de bir asker hamile eşini öldürüp intihar etti

ABD’de bir asker, hamile eşini 3 yaşındaki kızlarının önünde vurup öldürdükten sonra, intihar etti.

ABD Ordusu'nun Kuzey Carolina'daki bir askeri tesisinde astsubay çavuş olarak görev yapan 31 yaşındaki Keith Lewis, evde bulunan 3 yaşındaki kızlarının gözleri önünde 34 yaşındaki hamile eşi Sarah Lewis’i silahla vurdu. Lewis, ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekti. Keith Lewis olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Sarah Lewis ile karnındaki bebeği de kurtarılamadı.

Olay karşısında şoke olduklarını belirten aile üyeleri, Sarah Lewis de ilk çocuğunu dünyaya getirene kadar ordu mensubu olduğunu söyledi.

Sarah Lewis’in önceki evliliğinden de 2 çocuğu olduğu belirtildi. 2016 yılında polisin, çiftin evinden bir iç anlaşmazlık çağrısı için haber aldığı, ancak herhangi bir suçlama yapılmadığı bildirildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de varTrump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Türkçe Kuran tartışması: Diyanet İşleri, Kur'an-ı Kerim ve ezanın Türkçe okunması için 'caiz değil' dedi

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

İtalya’da korona mağdurları hükümete 100 milyon euroluk dava açtı

O ülkedeki korona mağdurları dava açtı

İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz Pfizer-BioNTech aşısı yapıldı

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bini geçti

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bini geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.