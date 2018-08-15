ABD’de bir ilk! Dünyanın en genci o...

Henüz 18 yaşındayken bunalıma girdi ve Mississippi’deki evinin banyosunda kendini av tüfeğiyle vurdu.

Dünyada bir ilk... İnanılmaz!

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2 / 14 2014’te yaşanan bu talihsiz intihar girişiminin ardından yaşamaya devam eden genç kadına, doktorlar yüz nakli önerdi.

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4 / 14 National Geographic dergisi, dün yayımladığı son sayısında Katie’nin son 3 yılını kapağa taşıdı.

5 / 14 “Bir Yüzün Hikâyesi” başlığıyla yayımlanan haberde, genç kızın 31 saat süren ameliyatı ve yaşadıkları anlatıldı.

6 / 14 31 yaşında aşırı doz uyuşturucudan ölen Adrea Schneider’in yüzü bağışlandı.

7 / 14 2017’nin mart ayında 31 saatlik bir operasyon geçiren Stubblefield, dünyanın en genç tam yüz nakilli hastası oldu.

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10 / 14 Ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine giren Katie, 1 yıl sonra ise kameraların karşısına geçti.

11 / 14 İntihara girişmesinden dolayı çok pişman olduğunu anlatan kadın, “Artık yüzüme dokunabiliyorum ve bu muhteşem” dedi.

12 / 14 Günbegün daha iyi olduğunu vurguladı.

13 / 14 Katie, artık kimsenin intihar etmemesi için mücadele ediyor.