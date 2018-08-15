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ABD’de bir ilk! Dünyanın en genci o...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.08.2018 13:58 | Son Güncelleme

Katie Stubblefield, sevgilisinin başka bir kıza mesaj atmasına ve sindirim sistemindeki sorun nedeniyle geçirdiği ameliyata üzüldü.

Henüz 18 yaşındayken bunalıma girdi ve Mississippi’deki evinin banyosunda kendini av tüfeğiyle vurdu.

Dünyada bir ilk... İnanılmaz!

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2014’te yaşanan bu talihsiz intihar girişiminin ardından yaşamaya devam eden genç kadına, doktorlar yüz nakli önerdi.
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National Geographic dergisi, dün yayımladığı son sayısında Katie’nin son 3 yılını kapağa taşıdı.
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“Bir Yüzün Hikâyesi” başlığıyla yayımlanan haberde, genç kızın 31 saat süren ameliyatı ve yaşadıkları anlatıldı.
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31 yaşında aşırı doz uyuşturucudan ölen Adrea Schneider’in yüzü bağışlandı.
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2017’nin mart ayında 31 saatlik bir operasyon geçiren Stubblefield, dünyanın en genç tam yüz nakilli hastası oldu.
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Ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine giren Katie, 1 yıl sonra ise kameraların karşısına geçti.
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İntihara girişmesinden dolayı çok pişman olduğunu anlatan kadın, “Artık yüzüme dokunabiliyorum ve bu muhteşem” dedi.
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Günbegün daha iyi olduğunu vurguladı.
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Katie, artık kimsenin intihar etmemesi için mücadele ediyor.
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Ailesi, kızlarının bu kadar kısa sürede iyi yönde değişmesine inanamadıklarını ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
ABD yüz nakli

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