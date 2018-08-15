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ABD'de bir ilk! Trans birey vali adayı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç vali adayıyla gündeme gelen ABD'nin Vermont eyaletinde bir ilke daha imza atıldı. İlk kez bir trans birey Demokrat Parti'den vali adayı oldu.

ABD'de bir ilk! Trans birey vali adayı oldu

Eski bir kamu çalışanı ve mühendis olan trans birey Christine Hallquist, Demokrat Parti'nin diğer üç adayını eleyerek vali adayı olmayı başardı.

62 yaşındaki Hallquist, 12 yıl boyunca Vermont Elektrik Kooperatifi'nde CEO olarak çalıştı.

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Hallquist cinsiyet dönüşüm sürecini de CEO'luk görevini sürdürürken tamamladı.

Vermont eyaleti dün de başka bir ilginç adaya ilişkin haberle gündeme gelmişti.

14 yaşındaki Ethan Sonneborn, Demokrat Parti'den Vermont eyaleti valisi aday adayı olmuştu.

Vermont eyaletinde valilik ön seçimlerinde diğer 3 adayla karşı karşıya gelen 14 yaşındaki Sonneborn, "Vermontluların beni ciddiye almaları gerektiğini düşünüyorum, çünkü ileri düşüncelerim var" diye konuşmuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tam abd yonetımıne uygun bır bırey ıste alın bunu başa koyun trump yerıne
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