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  4. ABD'de bir ilk yaşandı! Biden'ın oğlu Hunter Biden tüm suçlamalardan suçlu bulundu

ABD'de bir ilk yaşandı! Biden'ın oğlu Hunter Biden tüm suçlamalardan suçlu bulundu

11.06.2024 20:05
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Jürinin kararının ardından ilk kez bir başkan görevdeyken aile üyesi suçlu bulunmuş oldu.

ABD'de bir ilk yaşandı! Biden'ın oğlu Hunter Biden tüm suçlamalardan suçlu bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri kararını verdi. Jüri, 3 saatlik görüşmenin ardından Hunter Biden'ı hakkındaki federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasa dışı olarak silah bulundurmak suçlarından tamamından suçlu buldu.
Delaware Bölge Mahkemesi, jürinin Hunter Biden'ı her üç suçtan da suçlu bulmasının ardından duruşmaya bir gün ara verdi. Kararın okunmasından kısa bir süre sonra First Lady Jill Biden da mahkemenin bulunduğu adliyeye geldi.

ÇOK DAHA AZ CEZA ALACAK

Jürinin kararının ardından ilk kez bir başkan görevdeyken aile üyesi suçlu bulunmuş oldu. Hunter Biden'ın işlediği suçlar Biden'ın başkanlık görevinden öncesine dayanıyor. Hunter Biden, 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir ancak muhtemelen ilk kez suç işleyen biri olarak çok daha az ceza alacak.

Yargıç, Hunter Biden hakkındaki cezanın jürinin kararını takip eden 120 gün için belirleneceğini, bunun da kasımdaki başkanlık seçimlerinden önce ekim ortasında verileceği anlamına geldiğini söyledi.

TRUMP'IN EKİBİNDEN AÇIKLAMA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu dava, Çin, Rusya ve Ukrayna'dan on milyonlarca dolar kazanan 'Biden suç ailesi'nin gerçek suçlarından dikkati başka yöne çekmekten başka bir işe yaramamıştır. Sahtekar Joe Biden'ın Biden ailesi suç imparatorluğu üzerindeki saltanatı 5 Kasım'da sona erecek ve bir daha asla bir Biden kişisel kazanç için devlet erişimini satmayacak. Hunter'a gelince, kendisine iyileşme sürecinde ve hukuki işlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Öte yandan Hunter Biden'da, kardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığı başlamıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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