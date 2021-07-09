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  4. ABD'de bir kişi kiliseye saldırdı! Çatıdaki haçları yakmaya çalıştı

ABD'de bir kişi kiliseye saldırdı! Çatıdaki haçları yakmaya çalıştı

09.07.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde üzerine sadece şort ve çorap giyen kimliği belirsiz bir şahıs, çatısına tırmandığı bir kilisedeki haçları yakmaya çalıştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentindeki Boyle Heights bölgesinde yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde ilginç bir olaya şahit oldu.

ÇATIDAN ÇATIYA ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Üzerinde sadece şort ve çorap olan kimliği belirsiz bir şahıs, Boyle Heights bölgesinde yer alan bir kilisenin çatısına çıkarak, çatıda bulunan haçları yakmaya çalıştı. Fakat haçların yanmamasının ardından çabaları sonuçsuz kalan kundakçı, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalıştı. O anlarda kendisini helikopter ile takip altına alan polis ekiplerinden kaçmak için canını tehlikeye atan kundakçı, neredeyse çatılardan aşağı düşme noktasına gelmesine rağmen durmak bilmedi. Son olarak bir elektrik hattını yakalayarak karşı binaya atlamayı deneyen zanlı, atlamayı başaramayacağını fark etmesinin ardından pes etti. Daha sonra kundakçı, kısa süre sonra bir binanın dışında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kundakçının haçları yakmaya çalışma nedeninin akıl hastalığı mı, yoksa herhangi bir maddenin etkisi altında mı olduğunun henüz belirlenemediği ifade edildi. Kundakçının haçları yakmaya ve polisten kaçmaya çalıştığı anlar ise polis helikopterinin kameralarına anbean yansıdı.

(İHA)

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