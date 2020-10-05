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ABD'de bir kişi, ölen eşi adına oy pusulası isteyince gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

ABD'de 2018 yılında ölen eşi için oy pusulası isteyen Larry Wiggins, gözaltına alındı. Wiggins, polise verdiği ifadede oy sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için oy pusulası istediğini söyledi.

ABD'de bir kişi, ölen eşi adına oy pusulası isteyince gözaltına alındı

Olay, ABD’nin Florida eyaletinde meydana geldi. Demokratlara oy verdiği anlaşılan Larry Wiggins (62) adlı bir kişi, 2018 yılında yaşamını yitiren eşi için oy pusulası istedi. İlçe seçim bürosunun bir gözetmeni olan Mike Bennett, polislere, personelin Wiggins ve eşinden oy pusulası talebini postayla aldığında, eşinin imzasının orijinal seçmen kayıt belgelerinden farklı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Gözaltına alınan Wiggins, üçüncü derece ağır suç olan ‘başka bir seçmen adına posta yoluyla oy istemekle’ suçlanıyor. Öte yandan Wiggins'in polise verdiği ifadede, oylama sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için ölen eşi adına oy pusulası istediğini söylediği aktarıldı. Gözaltına alınan adam daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 'posta yoluyla' yapılan seçimler için gönderilen oy pusulalarının 'ölülere, kedilere ve köpeklere' de gittiğini öne sürmüştü.

Demokratlar, uzaktan oylama sistemini savunuyor. Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler ise uzaktan oylama sisteminin 'istismara açık' olduğunu vurguluyor.

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