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  4. ABD'de bir mahkum cezaevinde korona maskesi sebebiyle öldü

ABD'de bir mahkum cezaevinde korona maskesi sebebiyle öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Connecticut eyaletinde koronavirüsten korunmak amacıyla ağız maskesi takan bir mahkum, sadece 1 hafta önce girdiği cezaevinde boğularak hayatını kaybetti.

ABD'de bir mahkum cezaevinde korona maskesi sebebiyle öldü

New York şehrinin kuzeyinde yer alan Corrigan-Radgowski Islahevi'nde çarşamba günü yaşanan olayda adının Daniel Ocasio olduğu belirtilen mahkum, hücresinde bulunan ranzanın üzerinde hareketsiz halde bulundu.

Sabah devriyesi yapan bir gardiyan yaklaşık 5.07 sularında 32 yaşındaki Ocasio'nun Covid-19 maskesinin boynuna sarılmış halde olduğunu görürken, hemen 911 acil servisini arayıp cezaevi sağlık ekiplerine de haber verdi.

Hastaneye kaldırılan mahkum Ocasio'nun sabah 6.00 civarında oksijen yetmezliğinden dolayı öldüğü açıklandı. Doktorlar yaptıkları incelemede koruyucu maskenin iplerinin mahkumun boynuna dolandığını ve ölüme bu durumun sebebiyet verdiğini duyurdu.

10 BİN DOLAR KEFALET ÖDENSE SERBEST KALACAKTI

Olayın kaza mı, cinayet mi yoksa intihar mı olduğuna dair henüz bir bulguya rastlanmadı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma açıldığını ve maktulün otopsi raporundan sonra durumun açıklığa kavuşacağını belirtti.

Mahkum Ocasio üçüncü dereceden hırsızlık suçlamasıyla hapishaneye 5 Ağustos'ta alınmış, 10 bin dolar kefalet ücretinin ödenmesini bekliyordu.

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