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ABD’de bir Türk koronavirüsten öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Türk, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD’de bir Türk koronavirüsten öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Allentown kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti belirtildi.

Son 1 haftadır komada olduğu belirtilen Güçlen'in geçtiğimiz yıllarda ağır bir zatürre geçirdiği açıklandı. 2 hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Berrin Güçlen'in sürekli alışveriş yaptığı marketin 3 çalışanında da koronavirüs görüldüğü açıklandı. Güçlen'in ailesi kızının alışveriş yaparken kasiyerden koronavirüs kaptığını iddia etti.

50 yıldır ABD'de yaşayan 70 yaşındaki baba Nevzat Güçlen'in eşi ve damadına da koronavirüs bulaşmasından dolayı aile Allentown kentindeki evlerinde doktor kontrolünde karantina da tutuldukları öğrenildi.

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ABD koronavirüs Türk ölüm

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