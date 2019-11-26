Bu açıklama davanın seyrini değiştirebilir: Başkanlar kral değildir!

Trump ve yönetimi, azil süreci ve Demokratların yürüttüğü diğer soruşturmalar kapsamında işbirliği yapmaktan kaçınıyor; aynı zamanda Beyaz Saray çalışanlarına da mahkeme celplerine uymamaları yönünde salık veriyordu.

Böylece McGahn gibi önemli bir tanığın ifade vermesi sağlanacak; bu süreçte başka kritik isimlerin de konuşmasının önü açılmış olacak.

Bu karar Trump'ın Kongre ile mücadelesinde Beyaz Saray aleyhine darbe vuran bir karar oldu.

Federal yargıç Ketanji Brown Jackson, Beyaz Saray'ın yüksek rütbeli bir yetkili olmasından ötürü dokunulmazlığı olduğunu öne sürmesine rağmen eski hukuk danışmanı Don McGahn'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci kapsamında ifade vermesi gerektiğine karar verdi.

Mueller'ın yürüttüğü soruşturma artık kapanmış olsa da Demokratlar, Trump'ın Mueller'ın soruşturmadan çekilmesi için uğraşıp uğraşmadığını öğrenmek, bunun için de McGahn'ın ifadesine başvurmak istiyor.

Ekim 2018'de danışmanlık görevinden ayrılan McGahn, bu yılın Mayıs ayında ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından, eski FBI başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in soruşturması kapsamında ifade vermeye çağrılmıştı.

McGahn, daha önce Kongre'nin ifade vermesi için yaptığı çağrıya direnerek oturuma gelmemişti.

Suçlamaları reddeden Trump, azil soruşturmasını bir "cadı avı" diye tanımlıyor.

AZİL SORUŞTURMASI NEDEN BAŞLADI?

Soruşturmanın merkezinde, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında 25 Temmuz'da yapılan bir telefon görüşmesi var.

Telefon konuşmasının zabıtları, Trump'ın Zelensky'den, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkındaki ispatlanmamış yolsuzluk iddialarını soruşturmasını istediğini gösteriyor.

AZİL SÜRECİ

Azil, Kongre'nin bir başkanı görevden alabildiği iki aşamalı bir siyasi sürecin ilk ayağı.

Temsilciler Meclisi, azil maddelerini geçirirse, Senato bir yargılama yapmak zorunda.

Senato'daki oylamada başkanın hüküm giyebilmesi için üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor. Ancak

Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu elinde tuttuğundan bu pek olası değil.

Tarihte sadece iki ABD başkanı, Bill Clinton ve Andrew Johnson azil soruşturması geçirdi ancak hiçbiri görevden alınmadı.

Başkan Richard Nixon ise Watergate Skandalı sonrası, azledilip görevden uzaklaştırılmadan önce istifa etmişti.

